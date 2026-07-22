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Un flan exprés sin horno puedes prepararlo y disfrutarlo en una ocasión especial. Hoy en día este tipo de recetas están de moda, y son muy ricas. Además que gustan a toda la familia, así que chequea los ingredientes y a prepararla.

Flan exprés sin horno, ingredientes:

1 lata de leche condensada (397 g)

1 lata de leche evaporada (360 ml)

3 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

1/2 taza de azúcar (para el caramelo)

1/4 taza de agua (para el caramelo)

Preparación:

En una sartén a fuego medio, coloca el azúcar y el agua. Cocina sin mover hasta que el azúcar se disuelva y se forme un caramelo dorado. Vierte el caramelo caliente en un molde para flan, asegurándote de cubrir todo el fondo. Reserva.

En un tazón grande, bate los huevos y agrega la leche condensada, la leche evaporada y la esencia de vainilla. Mezcla bien hasta que todos los ingredientes estén bien incorporados. Vierte la mezcla en el molde con el caramelo.

Coloca el molde en una olla grande con agua caliente (alrededor de 2 cm de altura en los lados del molde). Cubre la olla con una tapa. Cocina a fuego bajo durante aproximadamente 45-60 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro, este salga limpio.

Retira el flan del agua y deja enfriar a temperatura ambiente. Luego, refrigéralo durante al menos 4 horas (idealmente toda la noche). Para desmoldar, pasa un cuchillo por los bordes del flan y voltea con cuidado sobre un plato. Sirve frío y disfruta de un delicioso flan cremoso sin horno.

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