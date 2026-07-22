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El clima hoy 22 de julio de 2026 en Venezuela según el INAMEH nos señala nubosidad parcial en las primeras horas de la mañana. Esto en el centro del país, región llanera y andina y zona norte de la zona occidental del país.

Venezuela amanece con nubosidad fragmentada y algunas zonas despejadas en gran parte de su extensión; exceptuando, mantos nubosos generadores de precipitaciones de intensidad variable y ocasionales descargas eléctricas.

Esto en áreas de nuestra Guayana Esequiba, sur de Bolívar, Amazonas, sur de Apure, los Andes y Zulia. Así mismo, algunas lloviznas dispersas en Sucre, Delta Amacuro y oeste de Barinas.

Situación General, Se estima cielo con nubosidad de parcial a fragmentada en buena parte del país; pudiéndose presentar eventos nublados asociados a precipitaciones variables en zonas de Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, Andes y Zulia.

Clima hoy 22 de julio en Venezuela

Se esperan altas temperaturas en la Península de Paraguaná en su zona norte con 38 grados de temperatura hoy miércoles. Mientras que en el centro del país se esperan temperaturas cercanas a los 30 grados.

En el estado Mérida se esperan en las zonas de montaña cerca de 7 grados de temperatura en horas de la madrugada. Zonas de Caracas, como La Colonia Tovar y Cordillera de La Costa se espera clima fresco.

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