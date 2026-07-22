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Funvisis reportó estos temblores en Venezuela en las últimas horas

By Danny Valdiviezo
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Temblores en Venezuela en las últimas horas

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Funvisis reportó estos temblores en Venezuela en las últimas horas, uno de ellos en La Victoria estado Aragua de magnitud 2.6. De igual modo, no se han reportado sismos en el estado Carabobo en los últimos días.

Temblores en Venezuela en las últimas horas

A las nueve y 25 minutos de la noche, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas informó sobre un sismo de magnitud 2.6. Con profundidad de 2.1 kilómetros y un epicentro a 2 kilómetros de Naiguatá en La Guaira.

En horas de la madrugada, a las 3:11 minutos indicó Funvisis de un temblor de magnitud 2.9 con profundidad de 15 kilómetros. El epicentro fue al sur del lago de Maracaibo, a 38 kilómetros de Encontrados.

A las 5:28 de la madrugada, Funvisis informó de un sismo en La Victoria, estado Aragua con una magnitud de 2.6 y profundidad de nueve kilómetros. El epicentro fue de ocho kilómetros al este de La Victoria.

Luego ya en horas de la mañana, a las 6:49 minutos se informó de un temblor en Yaguaraparo en el estado Sucre al oriente del país. Con una magnitud de 3.5 grados y profundidad de 35.2 kilómetros y un epicentro de 14 kilómetros de esa localidad.

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