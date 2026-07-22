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Tres detenidos por compra y venta de equipos celulares en Valencia

By Redacción Carabobo
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Tres detenidos por compra y venta de equipos celulares en Valencia

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Tres detenidos por compra y venta de equipos celulares provenientes del delito en Valencia. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales, hace minutos hoy miércoles 22 de julio de 2026.

Funcionarios de la Delegación Municipal Valencia, realizaron la detención de Freddy Alejandro Zerpa Pacheco (27), Jhonger Osneyvel Ortiz Pacheco (37). Y Johalys Carolina Clara Oliveros (38), por compra y venta de equipos celulares provenientes del delito.

Tres detenidos por compra y venta de equipos celulares en Valencia

Se pudo conocer que los detenidos, se dedicaban a la compra y venta de equipos telefónicos, con la finalidad de alterar sus seriales identificativos y comercializarlos luego.

Tras su detención se le ubicaron varios dispositivos, algunos requeridos por robo; quedando a la orden del Ministerio Público.

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SourceDouglas Rico/CICPC
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