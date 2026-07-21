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Las lluvias dejaron inundaciones en los estados Mérida, Táchira, Trujillo y Miranda, las fuertes precipitaciones afectaron a varios sectores ayer lunes. Viviendas como comercios tuvieron daños por el nivel de las aguas de lluvia.

Luego del mediodía de ayer comenzaron las lluvias en estas zonas del país, una vez más la zona andina se vio afectada. La onda tropical 28 transitó ayer por el centro y parte del occidente, interactuando con la zona de Convergencia Intertropical.

En el estado Amazonas, cerca de 30 familias están en refugios temporales en la zona de Puerto Ayacucho. Varios hogares fueron alcanzados debido al alto nivel de las aguas que presenta el Río Orinoco.

Lluvias dejaron inundaciones en varios estados del país

Hoy el INAMEH señaló que se esperan lluvias en varias zonas del país. A esta hora se aprecia cielo con nubosidad de parcial a fragmentada en la mayor parte del país, con desarrollo nuboso asociado a lluvias o lloviznas dispersas.

Esto en zonas de Lara, Yaracuy, Carabobo, Aragua, La Gran Caracas y los Andes; igualmente, persisten precipitaciones de mayor intensidad y descargas eléctricas ocasionales al sur del Lago de Maracaibo.

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