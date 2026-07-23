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La Misión Nevado Carabobo hoy jueves estarán desplegados en estas zonas de la entidad. Se está haciendo el operativo de la colocación de la vacuna antirrábica para gatos como para perros.

A las 10:00 de la mañana estarán en Guacara, en Yagua Sector el Porvenir, Guacara, Carabobo. Allí se estarán haciendo el operativo de atención y vacunación de mascotas, cualquier inquietud que tengas puedes preguntarla a los profesionales de la Misión Nevado.

Desde las 9:00 de la mañana, estarán en Naguanagua, en el barrio Colón, modalidad casa por casa vacunando a las mascotas. ¡Recuerda! Perros y gatos protegidos hoy, comunidad libre de rabia mañana.

Misión Nevado Carabobo hoy jueves estarán en estas zonas

En el sector La Honda en el municipio Libertador, a las 9:00 de la mañana estarán los profesionales de la misión Nevado desplegados en la zona. Vacunando a las mascotas, corre la voz para que perros y gatos queden vacunados.

También en el sector Las Parcelas, Morón (Municipio Juan José Mora, Carabobo). Se estarán vacunando a los perros como a los gatos desde las 9:00 de la mañana, atendiendo a los mismos y contestando las preguntas de las personas acerca de las mascotas.

A las 9:00 de la mañana estarán en Puerto Cabello en Cumboto 2, Parroquia Goaigoaza (Puerto Cabello, Carabobo). Desplegados en la zona atendiendo y vacunando en el sistema casa por casa.

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