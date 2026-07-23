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Un accidente en la ARC kilómetro 72 dejó dos personas sin vida, el hecho se registró sentido Caracas Maracay. En horas de la noche de ayer miércoles 22 de julio de 2026 ocurrió el siniestro vial.

Antes de llegar al distribuidor La Victoria ocurrió el hecho, en el accidente estarían involucrados una gandola con una motocicleta. Al lugar llegaron las autoridades viales para atender la situación.

Accidente en la ARC kilómetro 72 deja dos fallecidos

Los dos fallecidos fueron identificados como Mario Hommy Matos Mendoza y Mairon Simón Matos Mendoza. Eran hermanos y funcionarios de seguridad, los cuerpos sin vida fueron llevados a una sede de medicina forense.

En el lugar estuvieron funcionarios de tránsito terrestre además como de seguridad en el levantamiento del hecho vial. De igual modo, las autoridades se encuentran investigando las causas del accidente.

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