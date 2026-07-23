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Las efemérides del 23 de julio nos recuerda que un día como hoy se libró la Batalla del Morro de Valencia, primera de la Campaña de Valencia. El general Francisco de Miranda atacó la posición del Morro, controlada por los realistas.

Fue una campaña militar emprendida por los patriotas contra la ciudad de Valencia con el objetivo de recuperar las provincias del occidente del país; y hacer que éstas se uniera al gobierno de la Junta Suprema.

Muere Isaac Merritt Singer (1875) Empresario e inventor estadounidense, conocido por mejorar el diseño de la máquina de coser; y fundador de la empresa de máquinas de coser Singer Sewing Machine Company junto a Edward S. Clark, hoy Singer Corporation.

Nace Julián Ferris (1921) Arquitecto, urbanista, docente y empresario venezolano; reconocido como uno de los más importantes arquitectos contemporáneos de Venezuela del siglo XX. Y distinguido en 1965 con el Premio Nacional de Arquitectura.

Se promulga la primera Ley del Trabajo en Venezuela (1928).

Nace José «Carrao» Bracho (1928) | Beisbolista venezolano.

El atleta Arnoldo Devonish gana la primera medalla olímpica para Venezuela, fue en la competencia de salto triple de los Juegos Olímpicos de Helsinki (1952).

Efemérides del 23 de julio

Se inaugura el Distribuidor El Ciempiés en Caracas (1972).

Intentona golpista contra Wolfgang Larrazábal, Presidente de la Junta de Gobierno de Venezuela (1958).

Muere Sally Ride (2012) Física y astronauta estadounidense. Fue la primera mujer de Estados Unidos en viajar al espacio exterior.

La NASA confirma el descubrimiento del primer cuerpo planetario que cuenta con unas dimensiones similares a las de la Tierra; y que orbita dentro de la zona de habitabilidad de una estrella semejante al Sol, fue llamado Kepler-452b (2015).

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