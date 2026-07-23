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Salvador Pérez igualó al legendario George Brett en este departamento

By Danny Valdiviezo
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Salvador Pérez igualó al legendario George Brett
Foto: El Periodiquito.

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Danny Valdiviezo
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IOTA Latino
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Pasó a la historia el venezolano Salvador Pérez al igualar al legendario George Brett en los Reales de Kansas City en el departamento de cuadrangulares. El criollo ligó el batazo de vuelta completa número 317.

De esta manera, está ahora junto al extercera base de ese club, como los máximos jonroneros en la historia. El batazo ayudó a que los Kansas City Royals conquistaran la victoria con pizarra de 5×4 ante Gigantes de San Francisco.

Salvador Pérez igualó al legendario George Brett

Para Salvador fue su jonrón número 14 de la campaña, esta vez con un corredor en circulación, que fueron dos fletadas más en su cuenta personal. De esta manera, suma un punto más en su historia personal con los Reales.

Dicho cuadrangular le dio a Pérez la séptima casilla entre los receptores con más jonrones en la Mayores. El venezolano busca seguir escalando en dicha posición con el equipo de la ciudad de Kansas.

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