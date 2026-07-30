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El Gobierno de Venezuela y la ONU acordaron este miércoles 29 de julio, elaborar un plan de recuperación nacional en 60 días tras evaluaciones técnicas.

Es así como el ejecutivo nacional junto a expertos internacionales, evaluarán los daños territoriales tras los sismos, para presentar una estrategia de recuperación en dos meses.

El vicepresidente Héctor Rodríguez formalizó el inicio de los trabajos metodológicos destinados a diagnosticar detalladamente los daños registrados en el territorio.

Plan de recuperación para Venezuela con la ONU

La estrategia coordinada por comisiones mixtas busca reconstruir las zonas afectadas bajo criterios de sostenibilidad, infraestructuray desarrollo económico.

Los equipos internacionales e institucionales iniciarán las mesas de trabajo este jueves para redactar las propuestas que recibirá la presidencia nacional.

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