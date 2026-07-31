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Las efemérides de hoy 31 de julio, nos recuerdan que se inaugura el parque la Venezuela de Antier en el estado Mérida, Venezuela (1991). Es un parque temático creado por el empresario merideño Alexis Montilla dedicado a las primeras décadas del siglo XX.

Batalla de Taguanes (1813). Este enfrentamiento se enmarca en el contexto de la guerra de independencia de Venezuela. Batalla de Matasiete (1817). Este enfrentamiento se enmarca en el contexto de la guerra de independencia de Venezuela.

Se inicia formalmente la producción petrolera en Venezuela con la activación del pozo Zumaque I, también conocido como MG-1, en el campo Mene Grande, estado Zulia, con una producción inicial de 264 barriles diarios (1914).

Nace Stephanie Kwolek (1923) Química polaco-estadounidense, inventora del poliparafenileno tereftalamida conocido como Kevlar, una fibra de alta resistencia de color amarillo que puede ser hasta cinco veces más resistente que el acero.

Nace Víctor Davalillo (1936) Beisbolista venezolano.

Efemérides de hoy 31 de julio

Nace Victor Hayes (1941) | Ingeniero e investigador holandés, conocido como el padre del wi-fi por su aporte a las normas que define el IEEE 802.11.

Muere Antoine de Saint-Exupéry (1944) Escritor y aviador francés, autor de la obra El Principito.

Nace J. K. Rowling (1965) | Escritora, guionista y productora británica, conocida por ser la autora de la serie de libros Harry Potter, con más de quinientos millones de ejemplares vendidos.

El boxeador Pedro Gamarro gana la primera medalla de plata olímpica en la historia de Venezuela en los Juegos Olímpicos de Montreal (1976).

Por conflictos de derechos entre el Grupo Chespirito y Televisa, todos los personajes de Chespirito salen del aire en todo el mundo tras 50 años de transmisión interrumpida (2020).

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