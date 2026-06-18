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El alto número de hechos en las autopistas y avenidas del país fue tratado por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. Cabello habló de los accidentes de tránsito ocurridos en Venezuela.

Por el cual hizo el alerta a transitar con mucho cuidado, a una velocidad moderada, tanto a los conductores de vehículos livianos como pesados. Como a evitar los accidentes viales en Venezuela.

“Tengan cuidado”, dijo Cabello en su programa Con el Mazo Dando, transmitido anoche por la señal de Venezolana de Televisión. Cabello hizo un llamado a los conductores motorizados ante el preocupante aumento de accidentes registrados.

“Mis hermanos motorizados tienen que agarrar la línea por donde es, muchos accidentes de moto, tengan cuidado cuando anden en una motocicleta; más vale llegar a tiempo a un sitio vivo que lo lleven en pedacito, porque el parachoque de la moto es la frente, la costilla, los brazos y las piernas”, destacó.

Diosdado Cabello de los accidentes de tránsito en el país

Indicó que los funcionarios policiales también tienen que cuidarse de los accidentes de tránsito. Comentó Cabello que estos se han visto involucrados en accidentes de tránsito en el país.

“Todos los santos días cuando pasa el Viceministerio del Sistema Integrado de Policía (Visipol), el M/G Elio Estrada Paredes, me pasa el reporte; veo dos, tres y cuatro funcionarios policiales heridos de accidente de tránsito por derrape en una moto todos los santos días”.

“Hay que cuidarse, esta patria nos necesita a todos vivos y enteros”, así lo dijo Cabello en su espacio televisivo de los miércoles.

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