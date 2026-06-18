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Funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Caracas rescataron a una adulta mayor tras caer a los rieles del Metro de Caracas. Los rescatistas ejecutaron las labores en la estación del Metro de Los Jardines en la parroquia El Valle.

Las comisiones acudieron de inmediato al llamado de emergencia tras reportarse la caída de una ciudadana adulta a las vías del tren. Quedando la mujer atrapada debajo del segundo vagón.

Tras el corte preventivo de energía eléctrica por parte del personal del Metro, los efectivos bomberiles descendieron a la fosa de los rieles para iniciar las labores de salvamento. Enseguida estuvieron atendiendo la situación.

Rescatada adulta mayor tras caer a los rieles del Metro de Caracas

Se logró la ubicación exacta de la ciudadana debajo de la estructura del vagón. Luego de eso se aplicó maniobras especializadas para rescatarla del lugar de forma segura. Para tener todo preparado para llevarla a un centro de salud.

A la mujer se le diagnosticó traumatismo craneoencefálico con herida en la región occipital, traumatismo de tórax y posible fractura en la clavícula derecha. La paciente fue abordada y trasladada de emergencia hacia el Hospital Periférico de Coche.

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