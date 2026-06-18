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Neymar y el segundo partido de Brasil es la gran pregunta, que respondió la Confederación de Fútbol de Brasil. La cual indicó que el jugador no estará en el juego contra Haití, juego en el que los brasileros pretenden mostrar su ofensiva.

Se confirmó que el futbolista no estará en el siguiente encuentro, hoy en horas de la mañana se supo la noticia. Esto a pesar que estuvo en el entrenamiento de los brasileros que esperan lograr un buen resultado.

“El jugador Neymar no viajará con la delegación a Filadelfia. Se quedará en Nueva Jersey para optimizar la fase final de su proceso de recuperación. Haciendo uso de las estructuras de excelencia del hotel The Ridge y del CT de Columbia Park”, reza el texto de la CBF.

Neymar y el segundo partido de Brasil

Brasil viene de lograr un empate ante Marruecos, el encuentro quedó a un tanto por lado. Marruecos mostró ser un equipo defensivo y se esperaba mucho más de los sudamericanos en la cancha.

El técnico Ancelotti prefiere ser un poco cuidadoso y no colocarlo en la cancha toda vía, por el contrario guardarlo un poco más. Indicó que no es necesario acelerar los tiempos y que el objetivo es que esté completamente recuperado.

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