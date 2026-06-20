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Durante el compromiso disputado este viernes frente al combinado de Haití, el habilidoso extremo Raphinha encendió todas las alarmas del cuerpo técnico al tener que retirarse del terreno de juego debido a una preocupante dolencia física, comprometiendo seriamente su disponibilidad para los próximos compromisos de la fase decisiva del Mundial 2026.

La preocupante acción se registró en el minuto 39 de la primera mitad. El atacante brasileño, quien venía firmando un despliegue destacado, sintió un pinchazo agudo en la zona posterior de su muslo derecho tras realizar un cambio de ritmo. Consciente de la gravedad de la situación, el propio futbolista solicitó de forma inmediata la asistencia médica, tirándose sobre el césped con evidentes gestos de dolor.

Tras una rápida evaluación en cancha por parte de los especialistas de la «Canarinha», el defensor y referente Marquinhos pidió formalmente la sustitución definitiva a la banca, permitiendo el ingreso del joven Rayan para suplir la baja.

Raphinha se retira lesionado

Raphinha abandonó la cancha por sus propios medios, pero con visibles muestras de frustración y rabia, lo que incrementó la preocupación de los aficionados. Esta lesión representa un auténtico dolor de cabeza para el seleccionador Carlo Ancelotti, quien tiene al extremo como una de las piezas fijas e inamovibles dentro de su engranaje ofensivo.

La baja obligará al estratega italiano a reconfigurar la planificación táctica de cara a los partidos determinantes del torneo. En las próximas horas, el futbolista será sometido a estudios e imágenes de alta definición para determinar si se trata de una simple sobrecarga o de una rotura fibrilar que lo margine definitivamente de la cita mundialista.

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