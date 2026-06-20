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Un incendio de grandes proporciones encendió las alarmas en el polo turístico del este de la República Dominicana. El siniestro se registró este viernes en las instalaciones de un reconocido complejo hotelero ubicado en el distrito municipal de Bayahíbe, una de las zonas costeras más cotizadas del Caribe dominicano.

La magnitud del evento obligó a las autoridades y al personal de seguridad a activar protocolos de evacuación preventiva para cientos de huéspedes extranjeros y trabajadores que se encontraban en el recinto al momento del incidente.

Se registró incendio en hotel de lujo de República Dominicana

De acuerdo con los reportes preliminares, el fuego se desató alrededor del mediodía en sectores específicos del hotel Viva, uno de los complejos turísticos más emblemáticos y concurridos de la región. El incidente movilizó de manera inmediata a múltiples unidades del Cuerpo de Bomberos de la localidad y de zonas adyacentes, así como a brigadas de rescate del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

Las imágenes y videos difundidos con rapidez en las redes sociales evidenciaron cómo las llamas se propagaron de forma acelerada debido a los materiales vegetales propios de la arquitectura del lugar, devorando los tradicionales techos de caña y paja de las áreas comunes.

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