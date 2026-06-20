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Eres pensionado y quieres cambiar de banco, esto es lo que debes hacer

By Danny Valdiviezo
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Eres pensionado y quieres cambiar de banco
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Si eres pensionado y quieres cambiar de banco debes seguir los siguientes pasos para hacerlo. Para ello puedes solicitar el cambio de entidad bancaria y de esa manera lo tendrás, dijo el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Recuerda que debes consignar ante las oficinas administrativas (Caja Regional) del Seguro Social los documentos para que de esa manera el cambio pueda hacerse. Y cobrar en la nueva entidad que tengas.

Eres pensionado y quieres cambiar de banco

Para ello debes de tener los siguientes documentos listos para hacer dicho cambio. Si no posees la libreta puedes pedir un estado de cuenta en el banco donde estas cobrando actualmente la pensión.

Cédula de identidad laminada y vigente.

Libreta bancaria actualizada y legible del nuevo banco.

Este trámite puedes hacerlo, si cobras pensión por invalidez, vejez, como sobrevivientes de otros programas del IVSS.

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SourceDiario 2001/Caracas/Venezuela.
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