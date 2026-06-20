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En la jornada del Grupo E, Alemania logró imponerse 2×1 ante Costa de Marfil, los elefantes jugaron bien el primer tiempo, pero Alemania pudo venir de atrás para anotarse la victoria hoy sábado en la Copa del Mundo.

Costa de Marfil había atacado minutos antes del tanto de la ventaja pero sin cristalizar el tanto. Franck Kessié al minuto 30 colgó el tanto en la parcela alemana, desde allí comenzaron a atacar pero la defensa germana pudo salvar varios intentos. De igual modo, lo estaba haciendo Alemania.

Alemania volteó el juego ante Costa de Marfil

El segundo tiempo, Alemania hizo algunos cambios buscando mayor enganche en el mediocampo. En el minuto 68 Deniz Undav logró igualar las acciones entre ambas selecciones a uno por lado.

No se rindió Costa de Marfil, luego de la pausa de hidratación siguió atacando con ganas de irse arriba. Pero la defensa de Alemania cortaba las acciones de los africanos que tenían ganas de llevarse los tres puntos.

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