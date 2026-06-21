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Los gerentes del equipo Ravenna ya hicieron oficial el regreso del brasilero a las canchas. Ronaldino deja el retiro y fichó en la Serie C de Italia y jugará nuevamente. El delantero de 46 años, el cual brilló con varios clubes entre ellos el Barcelona estará jugando.

Esto daría mucho más vistosidad a la Serie C como al equipo Ravenna, lo que llevaría a los demás equipos a fichar a jugadores mayores. Este 23 de junio en Miami el jugador que vuelve a estar activo será presentado por todo lo alto.

Ronaldinho estará de nuevo en la cancha, lo que daría movimiento de mercadeo a la Serie C italiana. En el año 2018 “Dinho” dejó el juego profesional, ha estado en la cancha en las ligas de fútbol seis y fútbol cinco.

Ronaldinho deja el retiro y anuncia que está fichado por este equipo

Dijo a los gerentes del Ravenna que está deseoso de volver a estar nuevamente en los gramados. Dirigir al equipo, llevar la banda de capitán como hacer magia con el balón junto a sus compañeros.

Ignazio Cipriano, presidente del Ravenna, hizo ya el anuncio para el 23 de junio. “En los próximos días habrá un evento de presentación de este grandísimo personaje. ¿Jugará? Ya lo veremos, pero no está descartado. Él es un campeón, un crack, no tiene edad», dijo.

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