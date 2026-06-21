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Los pupilos de Clemente Álvarez se colocaron a un juego de llegar 30 triunfos con la barrida contra Centauros. Los navales dieron cuenta de los Centauros con pizarra de 7×1 en el primer juego y 5×2 en el segundo.

Deivi Muñoz demostró su poder desde temprano y conectó su segundo cuadrangular de la campaña con un batazo que se fue en solitario al segundo pitcheo en el comienzo del juego.

En la reanudación del cotejo la toletería naval tuvo un rally de cuatro anotaciones en el cuarto inning. Todo comenzó con un boleto a Johan López con bases llenas, un mal lanzamiento del lanzador Aldry Acosta permitió que Robert Pérez Jr. pasara por el plato.

Luego Giovanny Rivero elevó de sacrificio a la pradera izquierda para que Imano Vargas anotara y el hit 200 de Carlos Durán colocó las cosas 5×0 con la rayita de López.

Ángel Aguilar amplió el duelo con una jugada de selección para que Johan López pasara por la goma en la parte baja del sexto. Y en el séptimo Yorman Rodríguez pegó sencillo y César Hernández rompió el blanqueo con la primera carrera de los suyos.

En el octavo tramo Muñoz bateó línea al patrullero izquierdo para que Carlos Durán sentenciara las acciones 1×7. Víctor Vargas (5-1) fue el ganador tras lanzar 4.2 innings en el que ponchó a cinco contrarios, Leam Méndez (0-1) cargó con la derrota.

Segundo de la doble tanda en la barrida contra Centauros

30 minutos más tarde comenzó el choque correspondiente a la jornada de ayer sábado. Jomar Reyes pegó cuadrangular de dos carreras con César Hernández en circulación mientras Nelson Hernández se disponía a lanzar en el inicio del capítulo.

El acorazado llenó las bases, sin outs, en la baja del quinto y apareció la lluvia por segunda noche consecutiva para impedir culminar el juego. Al haber sido juego legal y la lluvia no cesó, la tropa de Carabobo se llevó el triunfo.

El serpentinero ganador fue Luis Rijo (1-2) y Rito Lugo (3-1) fue el derrotado. La semana culminará mañana domingo 21 de junio ante Senadores de Caracas a las 3:00 de la tarde en el parque Valenciano. La entrada es libre.

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