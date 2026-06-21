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El inicio de la jornada suele ser una carrera contra el reloj entre el café, el desayuno y la preparación para el trabajo o el estudio. En medio de esa prisa, es común dejar atrás un rastro de ropa fuera del clóset, tazas a medio terminar y una cama destendida.

Aunque parece un detalle inofensivo, la psicología cognitiva y la neurociencia han demostrado que el desorden visual en el hogar (especialmente en el dormitorio) actúa como un estresor silencioso que eleva los niveles de cortisol (la hormona del estrés) desde tempranas horas. Para contrarrestar esto sin perder tiempo, la tendencia del bienestar digital promueve la regla de los 5 minutos.

Técnica de limpieza minimalista

Esta técnica no consiste en hacer una limpieza profunda, sino en un micro-hábito de mantenimiento estético y organización rápida. El método es sencillo: apenas suene la alarma, dedicas exactamente trescientos segundos a tres acciones clave: estirar las sábanas, guardar la ropa del día anterior en su lugar y despejar las superficies planas como la peinadora o la mesa de noche.

La ciencia detrás de este hábito radica en la psicología del logro temprano. Completar una tarea pequeña y visualmente gratificante al despertar le envía una señal de orden y control al cerebro, reduciendo la ansiedad y mejorando la capacidad de enfoque para el resto del día. Convertir tu habitación en un espacio con vibras limpias y de inspiración Pinterest no requiere de horas de trabajo, sino de consistencia; un obsequio de paz mental que tu «yo» del final del día agradecerá enormemente al regresar a descansar.

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