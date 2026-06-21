Compartir

Para millones de personas, el día no comienza oficialmente hasta que la primera taza caliente toca sus labios. La elección de la bebida matutina es un ritual sagrado, dominado históricamente por el café americano o el espresso.

Sin embargo, en la búsqueda de una productividad más consciente y libre de los molestos efectos secundarios de la cafeína, el té verde (y en especial su versión concentrada, el matcha) ha ganado un terreno imponente en las rutinas de bienestar. La ciencia ha entrado en el debate para explicar que no se trata solo de una cuestión de sabor, sino de cómo cada planta interactúa con nuestro sistema nervioso.

El café es conocido por su inyección de energía inmediata y de alto impacto. La cafeína del grano se absorbe de forma rápida en el estómago, bloqueando los receptores de adenosina (la sustancia que nos da sueño) y disparando la adrenalina en cuestión de veinte minutos.

Si bien esto es ideal para un despertar rápido, en personas propensas al estrés o la ansiedad matutina puede desencadenar taquicardia, nerviosismo y el temido «bajón» de energía a mitad de la tarde.

Café vs té verde

Por otro lado, el té verde ofrece una estimulación completamente diferente. Aunque también contiene cafeína (en menores dosis), su gran secreto es la presencia de L-teanina, un aminoácido único que promueve las ondas alfa en el cerebro, asociadas con la relajación profunda y la calma mental.

Al combinarse la cafeína con la L-teanina, el cuerpo absorbe el estimulante de manera lenta y progresiva durante cuatro a seis horas. El resultado es un estado de alerta enfocado, libre de temblores y con una energía sostenida que permite rendir en el trabajo con un balance óptimo entre productividad y serenidad.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas