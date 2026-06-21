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Cada tercer domingo de junio, el mundo se une para homenajear a los padres. Sin embargo, detrás de las corbatas, las tarjetas de felicitación y las reuniones familiares tradicionales, se esconde una historia de origen profundamente conmovedora y un impacto psicológico que la ciencia apenas empieza a cuantificar. El Día del Padre no nació como una estrategia comercial, sino como el acto de amor puro de una hija agradecida que decidió cambiar la historia.

Sonora Smart Dodd: La madre del Día del Padre

Para entender el origen de esta efeméride, es necesario viajar en el tiempo hasta la ciudad de Spokane, Washington, en el año 1909. Mientras escuchaba un sermón por el Día de la Madre, una joven llamada Sonora Smart Dodd se dio cuenta de que no existía ninguna festividad equivalente para honrar a los hombres que cumplían ese rol en solitario.

La motivación de Sonora era completamente personal y profunda: su madre había fallecido dando a luz, y su padre, William Jackson Smart, un veterano de la Guerra Civil estadounidense, asumió el reto de criar solo a ella y a sus cinco hermanos en una granja remota. William educó a sus hijos con una mezcla inquebrantable de ternura, disciplina y sacrificio, convirtiéndose para Sonora en el vivo ejemplo de lo que significaba la paternidad.

Decidida a que el esfuerzo de su padre y el de otros hombres en su situación fuera reconocido, Sonora comenzó una intensa campaña local. Gracias a su perseverancia, el primer Día del Padre se celebró el 19 de junio de 1910 en su ciudad natal.

La idea fue ganando fuerza a lo largo de las décadas hasta que, en 1966, el presidente Lyndon B. Johnson firmó la proclamación oficial que establecía el tercer domingo de junio como la fecha oficial de celebración, una tradición que cruzó fronteras hasta arraigarse en la cultura global.

El impacto especial: Lo que dice la ciencia moderna

Más allá de su rica historia, el verdadero valor del Día del Padre radica en el impacto transformador que tiene la figura paterna en la sociedad contemporánea. La psicología del desarrollo y la neurociencia actual han derribado el mito de que los padres son figuras secundarias en la crianza.

Estudios recientes revelan que los hombres también experimentan cambios biológicos reales al convertirse en padres: sus niveles de oxitocina (la hormona del vínculo) aumentan notablemente cuando interactúan, juegan y cuidan a sus bebés. Este lazo genera un impacto psicológico crucial; el estilo de juego de los padres, que suele ser más físico y orientado a la exploración, enseña a los niños a regular sus emociones ante el riesgo, estimula la resolución de problemas y fomenta una autoestima inquebrantable.

Celebrar el Día del Padre hoy es, en esencia, aplaudir una historia de gratitud que comenzó en una pequeña granja y reconocer el poder invisible pero eterno de un papá presente.

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