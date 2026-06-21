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A través de su cuenta oficial en la red social X, la institución Migración Colombia informó a la comunidad internacional y a la ciudadanía en general sobre la modificación del decreto de cierre de fronteras emitida directamente por el Gobierno Nacional de ese país.

Esta nueva disposición legal se ejecuta con el propósito fundamental de garantizar la total seguridad y transparencia en el venidero proceso electoral de 2026.

La máxima autoridad migratoria de la nación neogranadina detalló que, tras la publicación formal y puesta en vigencia de este nuevo instrumento jurídico, se procedió de manera automática al cierre inmediato de todos los pasos fronterizos terrestres y fluviales de Colombia. La medida de contingencia, que ya se encuentra plenamente activa, anula temporalmente el tránsito regular de personas y vehículos en las zonas limítrofes compartidas con las naciones vecinas.

Elecciones en Colombia

De acuerdo con el comunicado de los cuerpos de seguridad, el endurecimiento de esta restricción busca reforzar los controles migratorios y las labores de inteligencia militar y policial durante el despliegue de los comicios. Con este blindaje en las zonas periféricas, el Estado busca mitigar riesgos potenciales vinculados a la alteración del orden público o movilizaciones irregulares que pudiesen empañar el ejercicio democrático en las urnas de votación.

Finalmente, el tren directivo de Migración Colombia hizo un llamado urgente y enérgico a la población civil, exhortando a transportistas, comerciantes y viajeros recurrentes a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la institución.

De igual manera, recomendaron a las comunidades binacionales tomar todas las previsiones necesarias logísticas y de resguardo para evitar quedar varados debido al carácter imprevisto y de cumplimiento obligatorio de esta estricta disposición gubernamental.

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