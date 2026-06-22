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El animador Gilberto Correa ¿hospitalizado?

By Danny Valdiviezo
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El animador Gilberto Correa ¿hospitalizado?

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Danny Valdiviezo
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El animador Gilberto Correa envío su saludo del Día del Padre desde un centro de salud de la capital. Aunque no dijo sobre si hay un problema de salud grave, saludó a los padres en su día desde una clínica capitalina.

Gilberto fue atendido por los médicos y enfermeras. Esto generó preocupación entre sus seguidores, quienes enseguida le mandaron palabras de aliento. Luego en las fotos se le vio caminando con su bastón, el expresentador de Sábado Sensacional es una de las personas más queridas de la farándula nacional.

El animador Gilberto Correa ¿hospitalizado?

“Hoy me toca pasar este día desde una habitación en el Hospital. Pero no estoy solo. Estoy bendecido. Quiero agradecer profundamente a este maravilloso equipo de médicos y enfermeras que me atienden con una excelencia, un cariño y unas atenciones que me llenan el alma”, dijo.

“En la vida, uno aprende a reconocer quiénes son la verdadera familia. La familia no siempre es de la sangre, sino de la constancia y el amor puro”, comentó en sus redes.

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SourceGilberto Correa en Instagram
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