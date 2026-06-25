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Venezuela guarda muchos espacios naturales los cuales hay que conservar por siempre. Son espacios verdes, donde la naturaleza se mantiene, donde hay que evitar tala y quema como la destrucción de estos.

El parque nacional más pequeño de Venezuela es el Parque Nacional Cueva de la Quebrada del Toro, este se encuentra al occidente de Venezuela en el estado Falcón, específicamente en la Sierra de Falcón.

¿Cuál es el parque nacional más pequeño de Venezuela?

Con una extensión de 48,85 kilómetros cuadrados (48,85 km²). Principal atractivo: Una impresionante caverna subterránea atravesada por un río y habitada por murciélagos y guácharos.

Rodeada de selva nublada y bosques secos, Inparques se mantiene a cargo de su protección. Te pedimos que siempre cuides los bosques, ríos, montañas además de las playas, el objetivo es siempre conservar esos espacios naturales.

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