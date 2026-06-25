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Las autoridades de Colombia se mantienen en investigación luego de encontrar el cadáver de una modelo en una maleta. La modelo identificada como Natalia Villalba era de Cúcuta y estaba residenciada en Bogotá.

Las patrullas llegaron al sector de Chapinero para levantar el cadáver e iniciar las investigaciones del caso. El asesinato ha generado revuelo en la capital neogranadina, la maleta se encontraba en el apartamento de Villalba.

Los organismos policiales buscan reconstruir las últimas horas de Villalba para tratar de esclarecer su muerte. Revisarán su celular, correos, además de entorno de la joven para ver si encuentran pistas que los lleven a resolver el asesinato.

Cadáver de una modelo en una maleta en Colombia

Una mujer de la limpieza entró al apartamento, al no tener respuesta de parte de la joven. Esta se sorprendió de encontrar la regadera abierta y dentro del baño había una maleta. Al abrirla estaba el cuerpo sin vida de la mujer.

De inmediato la mujer alertó a las autoridades para que iniciaran las investigaciones de este caso. Enseguida funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación comenzó a investigar el apartamento.

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