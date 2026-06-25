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Las actividades escolares quedaron suspendidas hasta nuevo aviso, dijo la noche de hoy la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Esto luego que se declarara el estado de emergencia en el país.

Actividades escolares quedaron suspendidas en el país

Producto de los dos fuertes sismos que ocurrieron luego de las 6:04 minutos, de 7.1 grados en la Escala de Richter. Rodríguez llamó a la unidad nacional, igualmente designó una autoridad única para lo ocurrido.

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