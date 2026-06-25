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Dos sismos en el país, reportó presidenta encargada Delcy Rodríguez (VIDEO)

By Danny Valdiviezo
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Dos sismos en el país, reportó la presidenta encargada Delcy Rodríguez, indicó que el objetivo es salvar vidas. Los sistemas Metro y Ferrocarril. Clases quedaron suspendidas en el país, dijo la mandataria encargada. Se activó el estado de Emergencia.

Estados Miranda, Carabobo, La Guaira, entre otros se vieron afectados, colaboración, viviendas que están con daños serán evacuadas.

Dos sismos en el país

Calma como unidad, dijo Rodríguez, activar el estado mayor, integrado por el ministro Diosdado Cabello. Resaltó que la autoridad estará a cargo del mayor Sulbarán, dijo que se activó el estado de emergencia.

Varias naciones, ya dieron el respaldo a Venezuela, llamó a los médicos y enfermeras. El Aeropuerto Maiquetía quedó cerrado luego del sismo. Sistema Venapp está activa.

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Fuerte terremoto de magnitud 7,2 causa graves estragos en el centro del país

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