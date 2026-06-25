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El ministro Diosdado Cabello, titular de relaciones interiores, Justicia y Paz destacó en una llamada a VTV que hay que mantenerse en calma. Esto luego del fuerte sismo de 7.1 grados en la Escala de Richter.

Invitó a estar fuera de las viviendas y edificaciones que las estructuras hayan sufrido daños en el evento principal. y luego viene la réplica, y aprovecha la debilidad. Por lo que pidió, «máxima prudencia». Dijo el canal Globovisión.

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El llamado del ministro Cabello a la población luego del sismo

Comentó que se ordenó el corte temporal del servicio de gas en edificios y donde estén estructuras afectadas. El temblor se sintió en casi todo el país, el mismo ocurrió a las 6:04 de la tarde y se mantuvo por varios segundos.

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