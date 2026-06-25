ActualidadNacionalLo más vistoPortada

Tercer balance de fallecidos del terremoto en Venezuela

By Danny Valdiviezo
0
178
Tercer balance de fallecidos del terremoto en Venezuela

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

El tercer balance de fallecidos del terremoto en Venezuela fue ofrecido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Destacó Rodríguez que el número de fallecidos subió a 188 a nivel nacional.

Un total de 1.520 personas están heridas y atendidas en centros de salud del país. El número de personas que permanecen desaparecidas es de 250 en edificios. Dijo que los equipos de rescate contabilizan 200 personas atrapadas entre los escombros.

Tercer balance de fallecidos del terremoto en Venezuela

Resaltó Rodríguez que el panorama en sectores de La Guaira como Caraballeda, Playa Larga y Catia La Mar como terrorífica.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Cruz Roja Venezolana activó este número para personas desaparecidas

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Source2001/Caracas
Artículo anterior
Precio del dólar BCV hoy 25 de junio de 2026 y la tasa para mañana
Artículo siguiente
¿Qué hacer si el agua de una playa retrocede?
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes