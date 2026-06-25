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El tercer balance de fallecidos del terremoto en Venezuela fue ofrecido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Destacó Rodríguez que el número de fallecidos subió a 188 a nivel nacional.

Un total de 1.520 personas están heridas y atendidas en centros de salud del país. El número de personas que permanecen desaparecidas es de 250 en edificios. Dijo que los equipos de rescate contabilizan 200 personas atrapadas entre los escombros.

Tercer balance de fallecidos del terremoto en Venezuela

Resaltó Rodríguez que el panorama en sectores de La Guaira como Caraballeda, Playa Larga y Catia La Mar como terrorífica.

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