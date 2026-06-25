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El precio del dólar BCV hoy 25 de junio de 2026. Informó el Banco Central de Venezuela en su página web que el costo de hoy del dólar será de 621,52 bolívares y el euro en 707,43 bolívares.

Para este viernes, el valor del dólar será de 622,21 bolívares y el euro en 708,39 bolívares.

Mientras que la onza de oro se mantiene en baja, registrando hoy un costo de 3.953,89 dólares en el mundo. Luego de estar sobre los cinco mil dólares hace unos meses esta se mantiene cercano a los 4 mil dólares.

El precio del petróleo se mantiene en un costo de 72,30 dólares, con picos que alcanzan los 74 dólares durante el día. Se espera que este se mantenga por debajo de los cien dólares durante los próximos días.

En un costo de 61.595,66 dólares está hoy el bitcoin, el cual sigue en descenso. El mismo ha tenido bajas en las últimas semanas, luego de alcanzar los 83 mil dólares. Hasta ahora sigue siendo uno de los indicadores más buscados.

Precio del dólar BCV hoy 25 de junio de 2026, podrían invertir en supermercados

El presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), Ítalo Atencio, informó que hay interés por parte de cadenas multinacionales en explorar el mercado venezolano para instalar supermercados en el país.

«(El grupo francés) Casino es probablemente una opción, hizo contactado con nosotros y hay interés de nuevo», puntualizó.

Sostuvo que «hay una cadena que se llama D1, es una cadena colombiana con un formato exitoso, líderes en el retail colombiano, viene a Venezuela a explorar. Hay una tercera que es de Paraguay», explicó en la segunda edición del Congreso Mundial de Retailers 2026, en Caracas.

Asimismo, Ítalo Atencio destacó que actualmente, hay 1.600 supermercados formales en todo el país. Estimó que el mercado de consumo masivo en Venezuela ascenderá este año en alrededor de US$ 27.000 millones, lo que significaría un crecimiento del 30% en comparación al 2025.

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