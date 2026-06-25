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La vicepresidenta sectorial de Salud, Ecosocialismo, Ciencia y Tecnología, Isabel Iturria dijo que el Sistema Público Nacional de Salud se encuentra operativo. Como activado y desplegado en el territorio nacional.

De esta manera se puede responder de manera inmediata ante cualquier eventualidad luego del doble terremoto reportado ayer luego de las seis de la tarde. Es por ello que indicó que el estado más afectado por el terremoto es La Guaira.

Sistema Público Nacional de Salud

Estos pacientes afectados en La Guaira están siendo llevados a centros de salud de Caracas, dijo Iturria. Entre los centros de salud que sufrieron daños severos se encuentra solamente el Hospital de Coche en Caracas.

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