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Las autoridades iniciaron un despliegue de emergencia en La Guaira para activar refugios temporales y movilizar maquinaria pesada tras el sismo de magnitud 7.5.



Tras el fuerte movimiento telúrico que sacudió la región central del país, los equipos de seguridad y prevención ejecutan labores prioritarias enfocadas en el despeje de vías obstruidas. Así como en la remoción de escombros para rescatar a personas que quedaron atrapadas en estructuras afectadas.

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Refugios y maquinaria pesada en La Guaira

Debido a los daños materiales severos y el colapso de viviendas, se establecieron canales de contingencia logística para la distribución inmediata de agua potable, alimentos básicos, sábanas y colchonetas.

Esto con el fin de atender a las familias damnificadas que perdieron sus hogares durante el fuerte temblor en la entidad.

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