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Fue desmentida y señalada como falsa la alerta de supuesto tsunami en las costas de La Guaira, la noche de este jueves 25 de junio. Medios nacionales desmintieron la noticia e instaron a la población a mantener la calma.

Frente a la difusión de informaciones falsas en plataformas digitales, canales informativos confirmaron que las autoridades de gestión de riesgos no han emitido ninguna alerta de tsunami para el litoral central.

Falsa la alerta de tsunami en La Guaira

En momentos de emergencia, la responsabilidad al compartir información verídica y confirmada es vital. Así se puede proteger a las comunidades y evitar accidentes provocados por el pánico colectivo.

Por precaución, se solicita a los ciudadanos romper las cadenas de mensajes alarmistas, verificar cualquier reporte en las cuentas oficiales del Estado y priorizar la tranquilidad colectiva.

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