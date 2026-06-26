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Los juegos para hoy viernes en la Copa del Mundo FIFA 2026 empezarán a las tres de la tarde, hora de Venezuela. La emoción del torneo más importante del balompié sigue en las canchas de Estados Unidos, México y Canadá.

Los vikingos estarán en acción, a las tres de la tarde en un electrizante partido ante la selección de Francia. Los franceses ya están clasificados en el Grupo I. De igual modo, jugarán Senegal ante Irak a las tres de la tarde.

El Grupo H, es uno de los más complicados en la actualidad, Cabo Verde con el arquero Vozinha estará ante Arabia Saudita a partir de las ocho de la noche. Cabo Verde buscará conseguir los tres puntos.

Juegos para hoy viernes en la Copa del Mundo FIFA 2026

España también en el Grupo H, se medirá a Uruguay en un interesante encuentro. Hasta ahora dan como favorito para este partido a España, pero veremos cómo saldrán los charrúas en este encuentro.

A las once de la noche de hoy viernes, se jugarán se manera simultánea los encuentros entre Nueva Zelanda y Bélgica. Como el encuentro entre Egipto e Irán.

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