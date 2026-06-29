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Los únicos organismos autorizados y certificados para diseñar, avalar y dirigir simulacros de terremotos a nivel institucional y comunitario son las agencias oficiales de Protección Civil. Además de los institutos de investigación sismológica del Estado.

Como la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) en Venezuela. Estas entidades trabajan junto a cuerpos de bomberos y autoridades educativas para garantizar que los protocolos de repliegue.

Además de evacuación y puntos de encuentro cumplan con los estándares técnicos y de seguridad. Como dar las medidas necesarias para estar preparados ante cualquier movimiento telúrico fuerte.

Simulacros de terremotos

Organismos Oficiales (Protección Civil y Bomberos): Son los encargados de diseñar el escenario, establecer el protocolo de emergencia. Como dirigir los ejercicios de evacuación a gran escala en escuelas, empresas y comunidades.

Entidades Científicas (Funvisis): Proveen los lineamientos técnicos, las guías de autoprotección y la información sismológica a las personas para que los simulacros simulen una situación realista y segura.

Ámbito Privado y Escolar: Aunque cualquier institución o empresa puede y debe realizar simulacros internos para su personal. Estos deben ser planificados y ejecutados siguiendo estrictamente las normativas establecidas por los entes de Protección Civil locales para evitar el pánico o accidentes.

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