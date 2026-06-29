ActualidadNacionalPortada

¿Quiénes son las personas autorizadas para hacer simulacros de terremotos?

By Danny Valdiviezo
0
63
Simulacros de terremotos

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Los únicos organismos autorizados y certificados para diseñar, avalar y dirigir simulacros de terremotos a nivel institucional y comunitario son las agencias oficiales de Protección Civil. Además de los institutos de investigación sismológica del Estado.

Como la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) en Venezuela. Estas entidades trabajan junto a cuerpos de bomberos y autoridades educativas para garantizar que los protocolos de repliegue.

Además de evacuación y puntos de encuentro cumplan con los estándares técnicos y de seguridad. Como dar las medidas necesarias para estar preparados ante cualquier movimiento telúrico fuerte.

Simulacros de terremotos

Organismos Oficiales (Protección Civil y Bomberos): Son los encargados de diseñar el escenario, establecer el protocolo de emergencia. Como dirigir los ejercicios de evacuación a gran escala en escuelas, empresas y comunidades.

Entidades Científicas (Funvisis): Proveen los lineamientos técnicos, las guías de autoprotección y la información sismológica a las personas para que los simulacros simulen una situación realista y segura.

Ámbito Privado y Escolar: Aunque cualquier institución o empresa puede y debe realizar simulacros internos para su personal. Estos deben ser planificados y ejecutados siguiendo estrictamente las normativas establecidas por los entes de Protección Civil locales para evitar el pánico o accidentes.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Tips recomendados para superar una crisis de ansiedad

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceWikipedia,
Artículo anterior
33 años del adiós del Cantante de los Cantantes, Héctor Lavoe
Artículo siguiente
Estado del clima hoy 29 de junio de 2026 en Venezuela según el INAMEH
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes