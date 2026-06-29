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El estado del clima hoy 29 de junio de 2026 nos señala nubosidad fragmentada en los estados centrales, Miranda, Aragua, Carabobo y Caracas. Zonas despejadas a esta hora en el oriente del país.

Se mantiene sobre Venezuela cielo parcialmente nublado en gran parte de su extensión ; por otro lado, tenemos mantos nubosos acompañados de precipitaciones de intensidad variable en zonas de nuestra Guayana Esequiba, Monagas, Anzoátegui, Bolívar, Llanos Centrales/Occidentales, zonas de Falcon, los Andes y Zulia.

Sobre Venezuela prevalece cielo parcialmente nublado a fragmentado en la mayor parte de su extensión; así mismo, mantos nubosos originando precipitaciones de intensidad variable en áreas de nuestra Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, sur de Bolívar, Amazonas, Guárico y los Andes.

Estado del clima hoy 29 de junio de 2026

En los estados centrales, se esperan 31 grados de temperatura, mientras que en las zonas de occidente se esperan cerca de 36 grados en horas del mediodía. Esto en zonas de la Península de Paraguaná y La Goajira.

Mientras que en el estado Mérida y los andes venezolanos se esperan ocho grados en zonas montañosas en la madrugada. Clima fresco en montañas del centro del país, con temperaturas sobre los 23 grados.

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