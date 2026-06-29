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Hay que empezar la semana con optimismo y nada mejor que algo que nos alegre el paladar y podamos iniciar la misma de forma positiva. Para ello nada mejor que un flan de mosaico, el cual es una de las recetas más recomendadas.

Flan de mosaico, ingredientes

Gelatinas de sabores (en cubos)

1 lata de leche condensada

1 lata de leche evaporada

5 huevos

1 cucharadita de vainilla

Azúcar para el caramelo

Preparación:

Prepara las gelatinas de sabores según las instrucciones del paquete, déjalas cuajar bien y córtalas en cubos pequeños (puedes hacerlas con menos agua para que queden más firmes). En una licuadora mezcla la leche condensada, la leche evaporada, los huevos y la vainilla hasta obtener una mezcla homogénea (licúa bien para evitar olor o sabor a huevo).

En un molde para flan derrite azúcar a fuego medio hasta formar un caramelo dorado y cubre el fondo del molde con cuidado de no quemarlo. Coloca los cubos de gelatina dentro del molde sobre el caramelo distribuyéndolos de forma uniforme (puedes combinar colores para un efecto mosaico más vistoso).

Vierte la mezcla licuada sobre las gelatinas lentamente para evitar que se muevan demasiado. Cubre el molde con papel aluminio y colócalo dentro de otro recipiente con agua caliente para cocinar a baño maría.

Hornea a 180 °C durante aproximadamente 50–60 minutos o hasta que al insertar un cuchillo salga limpio (evita sobrecocinar para que no quede seco). Deja enfriar a temperatura ambiente y luego refrigera por al menos 4 horas o hasta que esté bien firme (esto ayuda a que mantenga mejor su forma).

Desmolda pasando un cuchillo por las orillas y volteando sobre un plato, permitiendo que el caramelo fluya sobre el flan.

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