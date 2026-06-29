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Las efemérides del 29 de junio nos recuerdan que un día como hoy en el año 1919 murió el Doctor José Gregorio Hernández. Murió de manera instantánea a los 54 años de edad tras ser atropellado por un vehículo en la esquina de Amadores, en la zona de La Pastora, mientras se dirigía a llevarle medicinas a un paciente necesitado

El 29 de junio se celebra principalmente la Solemnidad de San Pedro y San Pablo, el Día de los Trópicos y, en Venezuela. La icónica Parranda de San Pedro (Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO). Históricamente, también se conmemora la entrada de Simón Bolívar a Caracas en 1821.

Día Internacional de los Trópicos: Establecido por las Naciones Unidas para reconocer la diversidad biológica y el potencial de las regiones tropicales del planeta.

Efemérides del 29 de junio

1821: El Libertador Simón Bolívar realiza su entrada triunfal a Caracas tras sellar la independencia venezolana en la Batalla de Carabobo.

Se celebra el Día Mundial del Árbol

1888: Se realiza la grabación de audio más antigua que se conserva de la humanidad. Una voz leyendo el coro «Israel en Egipto» cantada en un cilindro fonográfico diseñado por George Gouraud para Thomas Edison.

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