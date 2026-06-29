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En la madrugada de hoy lunes 29 de junio, Funvisis reportó las réplicas ocurridas durante la madrugada y parte de la mañana. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas ha estado activa desde el pasado 24 de junio de 2026.

Día que se reportaron los dos terremotos, luego de las 6:04 minutos de la tarde se han estado reportado las réplicas. Estas han estado ocurriendo en distintos puntos del país, recordemos que el epicentro fue en San Felipe, estado Yaracuy.

A las 12:09 minutos de la medianoche, se reportó un sismo de 2.5 grados en la Escala de Richter. Este tuvo una profundidad de cinco kilómetros y tuvo además un epicentro de 3 kilómetros al noroeste de Naiguatá en La Guaira.

Funvisis reportó réplicas

Luego un minuto después en Naiguatá en La Guaira, Funvisis reportó un sismo de 3.0 grados en la Escala de Richter con una profundidad de cinco kilómetros. El epicentro fue reportado desde seis kilómetros al suroeste de Naiguatá.

A la 1:14 minutos, Funvisis reportó un sismo de magnitud 2.7 grados en la Escala de Richter. Con una profundidad de 77.1 kilómetros en Cúa estado Miranda, el epicentro fue a 21 kilómetros al oeste de ese sector.

En San Felipe, estado Yaracuy se reportó un sismo de 2.8 grados con una profundidad de 16.6 kilómetros. A 33 kilómetros al noreste de San Felipe, estado Yaracuy. Luego a las 2:47 con epicentro en Los Caracas, reportaron un sismo de 2.25 grados.

Luego de las cuatro de la mañana

A las 4:22 minutos de la mañana reportaron un sismo en San Felipe, estado Yaracuy, de 3.5 grados. El mismo tuvo una profundidad de nueve kilómetros, con un epicentro a 27 kilómetros al noreste de San Felipe.

De igual modo a las seis y 14 minutos como a las 7:00 de la mañana reportaron sismos en San Felipe. Y a las 7:02 en La Guaira reportaron un sismo de 4.2 grados con epicentro en La Guaira, este se sintió en gran parte de Caracas.

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