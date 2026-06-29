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En el anteriormente llamado Lago de Valencia todo se encuentra en perfecto estado. El muro de contención en el Lago de Los Tacariguas en los lados del estado Aragua se encuentra sin daños.

Luego del doble terremoto reportado el día miércoles se han venido haciendo las inspecciones correspondientes en dicho muro. El mismo ha estado sin problemas en los sectores de Mata Redonda como La Punta en Maracay, estado Aragua.

Lo que se sabe del muro de contención en el Lago de Los Tacariguas

Las autoridades de la capital aragüeña han estado haciendo revisiones en el muro, el mismo no ha tenido problemas. Las inspecciones han estado a cargo de un grupo de profesionales como del alcalde de Girardot, Rafael Morales.

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En dicho espacio las autoridades han tenido vigilancia permamente luego del terremoto del pasado miércoles. Se han reportado también varias réplicas en Aragua pero sin daños en el armazón de concreto.

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