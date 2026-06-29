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El servicio del Metro de Caracas quedó nuevamente suspendido, dijo la empresa mediante un comunicado. En el mismo destacan que por medidas de seguridad el mismo quedó restringido hasta nuevo aviso.

Servicio del Metro de Caracas

Esto luego que en horas de la mañana se registrara una nueva réplica de 4.2 grados en la Escala de Richter. Es por ello que las estaciones fueron cerradas, el metro estaba pautado para trabajar nuevamente esta semana.

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