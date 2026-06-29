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“No hay daños adicionales”, dijo Jorge Rodríguez sobre la nueva réplica

By Redacción Carabobo
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Jorge Rodríguez sobre la nueva réplica
Foto: Globovisión.

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Jorge Rodríguez sobre la nueva réplica ocurrida esta mañana dijo el diputado que no hay daños adicionales. Esta mañana se registraron dos nuevos movimientos telúricos uno en Aragua y otro en La Guaira.

Uno fue de 5.1 grados en Aragua y el segundo de 4.2 en La Guaira, pero ambos no generaron daños en edificios, casas o vialidad.

Jorge Rodríguez sobre la nueva réplica

El presidente del parlamento indicó que no se generaron daños estructurales emergentes. «Acabamos de tener una réplica de moderada intensidad. No se registran daños adicionales en ninguna parte del territorio nacional», dijo en Telegram.

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SourceGlobovisión
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