Compartir

Brasil se mide a Japón en los Dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo FIFA 2026, el tradicional juego de Brasil ante la rapidez de los asiáticos será a la una de la tarde. Los asiáticos van a salir con todo.

Estas selecciones no son las mismas de hace una décadas, los japoneses han crecido en su juego y se le vieron sin rivales en la fase de grupos. Veremos cómo van a desarrollar su ofensiva ante Brasil.

Por su parte, Brasil espera mucho de Vinicius ya que el entrenador Carlo Ancelotti dijo que Neymar no está para jugar 90 minutos. Y de jugar lo hará como suplente ante los japoneses en este encuentro.

“Neymar ha progresado muy bien. Creo que mejoró mucho la semana pasada. Es una pena que no pudiera entrenar todo el tiempo mientras estuvo con nosotros. Puede jugar más de 15 minutos. Está en buena forma, pero depende mucho del contexto del partido y de cómo se desarrollen las cosas”, explicó Ancelotti.

Brasil se mide a Japón en los Dieciseisavos de Final y los otros juegos

A las cuatro y media de la tarde, Paraguay tiene una oportunidad de presentar su juego ante Alemania. Los paraguayos no se les vio del todo bien en la fase de grupos, hoy deberían mostrar su fútbol ante la selección germana.

Mientras que a las nueve de la noche es el juego esperado entre Países Bajos y Marruecos. Los holandeses que están como favoritos saldrán con todo en los primeros minutos desarticulando la defensa marroquí.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas