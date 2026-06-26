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La donación de Neymar al pueblo venezolano fue de 250 mil dólares. El afamado jugador de la selección brasilera siempre ha sido un embajador de buena voluntad. Destinó el dinero a las familias afectadas por el terremoto.

Como para las labores de rescate, esto con el fin de brindar agua potable, comida, ropa, suministros médicos y refugios temporales. En redes sociales sobraron las palabras de agradecimiento para el brasilero.

La donación de Neymar al pueblo de Venezuela

«Mi corazón está con el pueblo de Venezuela, espero este apoyo pueda traer fuerza y alivio a las familias que pasan por un dolor inimaginable»- dijo Neymar Jr.

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