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El precio del dólar BCV hoy 26 de junio de 2026 se encuentra en la banda de los 620 bolívares. Informó el Banco Central de Venezuela en su página web que el costo de hoy del dólar será de 622,21 bolívares y el euro en 708,39 bolívares.

Para este martes, el valor del dólar será de 623,02 bolívares y el euro en 710,10 bolívares.

La onza de oro se ha mantenido en la actualidad en un costo de 4.037,30 dólares. Este ha estado con tendencia al baja en los últimos días, el conflicto en el Medio Oriente afectó mucho a este indicador a nivel mundial.

Sigue en descenso el precio del barril petróleo, el mismo cerró ayer en un costo de 69,42 dólares. Uno de los indicadores más consultados en los últimos días, aun sigue en baja luego del tratado de paz de Estados Unidos e Irán.

El bitcoin por su parte bajó ayer jueves más de lo normal, cayendo a un costo de 58.623,07 dólares en el mundo. Este sigue siendo uno de los indicadores más consultados, se espera que pueda serguir descendiendo.

Dólar BCV hoy 26 de junio de 2026, crean fondo de reconstrucción de hospitales

La presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares dirigidos a la reconstrucción de hospitales y de las viviendas de quienes perdieron sus hogares producto de estos movimientos telúricos.

Igualmente, la mandatario anunció la apertura de líneas de crédito tanto del sector bancario público como del privado para apoyar a las personas que perdieron su actividad económica propia, indica una nota de VTV.

En el mismo orden de ideas, indicó que a través del Sistema Patria, el Gobierno nacional asignará una ayuda económica especial para quienes perdieron sus empleos, luego de los eventos que han afectado a la población venezolana en diferentes estados del país.

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