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Rescatistas de Argentina se suman a la asistencia humanitaria en Venezuela. Se espera por la llegada del contingente desde el sur del continente para ayudar luego del doble terremoto ocurrido esta semana.

Javier Milei, presidente de ese país, mediante el vocero, Adrían Ravier informó sobre el componente que estará arribando al país. el cual estará integrado además por médicos, aviones como recursos de primera necesidad para Venezuela.

“El presidente Javier Milei anuncia que Argentina colaborará con asistencia humanitaria. Nuestro país pone a disposición de Venezuela varios recursos”, dijo Ravier. Este sería el país número 19 en colaborar con Venezuela.

Rescatistas de Argentina colaborarán con asistencia humanitaria en Venezuela

Médicos especialistas en emergencia con equipamiento completo y medicamentos. Ambulancia, enfermeros y auxiliares.

Avión Embraer de 40 plazas, 1 Hércules C130 de la Fuerza Aérea Argentina y 1 aeronave de Aerolíneas Argentinas.

Cuatro brigadas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate (USAR) con capacidad para estructuras colapsadas, inundaciones, e incendios. Con apoyo de personal militar especializado en catástrofes con perros de la Armada Argentina y del Ejército.

– 134 carpas y 48 kits de cocina.

– Colchones, camillas y aires acondicionados.

El vocero aclaró: “Las áreas involucradas continuarán coordinando sus capacidades y recursos para brindar una asistencia rápida, ordenada y eficaz. En este momento tan difícil, la Argentina acompaña con profunda solidaridad al pueblo venezolano, especialmente a las familias afectadas, y reconoce el esfuerzo de quienes trabajan en las tareas de rescate y protección de la población”.

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