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Cifra de fallecidos y heridos del terremoto aumenta

By Danny Valdiviezo
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Danny Valdiviezo
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La cifra de fallecidos y heridos del terremoto aumentó, el presidente de la Asamblea Nacional dio el balance en horas del mediodía. Indicó el parlamentario que la cifra de fallecidos llegó a 920 debido a los terremotos violentos del 24 de junio.

Cifra de fallecidos y heridos del terremoto aumenta

Mientras que la cifra de heridos se encuentra en la actualidad en 3.360 personas. Todas están siendo atendidas en centros de salud en el país.

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