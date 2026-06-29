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Hay luto en el gremio de transporte, el conductor que trasladó ayuda humanitaria desde Lechería en el estado Anzoátegui a La Guaira murió en un accidente. Jorge Velásquez puso su camión a la orden para el traslado de insumos.

Viajó desde el oriente hasta La Guaira, pero cuando regresaba a Lechería tuvo un accidente en el estado Miranda. El vehículo de carga había salido del sector Playa Mansa en Lechería donde llevaba insumos.

En el cargamento, llevaba agua, ropa, alimentos no perecederos, medicinas entre otros. Velásquez llegó al lugar y entregó la misma. Pero en la Troncal 9 tuvo un accidente de tránsito donde lamentablemente perdió la vida.

Conductor que trasladó ayuda humanitaria murió en accidente de tránsito

Las autoridades investigan la causa del accidente donde el hombre perdió la vida. El camión quedó volcado a un costado de la vía y fue extraído del lugar por los organismos de tránsito terrestre,

“Jorge Velásquez será recordado por su espíritu de servicio y por haber llevado esperanza a cientos de personas en uno de los momentos más difíciles que ha vivido Venezuela. Su ejemplo de solidaridad permanecerá como un legado para la comunidad de Anaco y para todos quienes participaron en las jornadas de ayuda humanitaria”, dijo el medio Anaco Live.

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